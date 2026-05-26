Aksaray’da Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar ve bileme ustalarında son gün yoğunluklar görüldü.

Şehir genelinde bıçakçı dükkanı önlerinde bıçak bileme tezgahları kurulurken, vatandaşlar getirdiği bıçak ve satırları kurban için biletmeye başladı.

'GÜNDE 100 KADAR BIÇAK BİLEDİK'

Aksaray’da 40 yıldır bıçak bileme işi yapan İsmail Büyükkabançı (60), vatandaşların hep son güne bıraktığını vurgulayarak, "Bıçaklar yoğun bir şekilde geliyor. Bu yıl bir bıçağı 50 TL’ye yapıyoruz. Günde 100 kadar bıçak biledik" şeklinde konuştu. Bıçakların önemine değinen Büyükkabançı, "Bıçağın ömrü bıçağın kalitesine göre değişir. İyi bıçak var, kötü bıçak var. Limon ile et için aynı bıçağı kullanırsan ömrü gitmez. Limon bıçağı öldürür. Soğan bıçağın ağzını öldürür. Hepsine ayrı bıçak kullanmanız gerekir. Bunlar bıçağın ömrünü uzatır" ifadelerini kullandı.

'FİYATLARIMIZ 200 TL’DEN BAŞLIYOR BİN 100 TL’YE KADAR ÇIKIYOR'

Bıçak satışı yapan Mustafa Ölçekçi ise vatandaşları kaliteli bıçak kullanmaları yönünde uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı geldi, bıçaklarımıza çok yoğun bir ilgi var. Çünkü biz garantili bıçak satıyoruz. Kırılırsa, paslanırsa, kesmez ise geri alıyoruz ki şimdiye kadar 30 yılda iade gelmedi. Ucuz bıçak veya çakma bıçak değil garantili bıçak olması gerekir. M5 çeliğinden bıçak olmalı, kırılması, paslanması, keskin olması lazım, kurbanı yarıda bırakmaması lazım. Fiyatlarımız 200 TL’den başlıyor bin 100 TL’ye kadar çıkıyor. Vatandaş hep son güne bırakıyor çarkını ve bıçağını. Bu sefer de yetişemiyoruz"