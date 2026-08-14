Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘Yağma’ ve ‘Kasten öldürme’ olayı ile ilgili kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.