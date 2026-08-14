Yeniçağ Gazetesi
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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı

Kayseri’de yolda yürüyen iki kişiye biber gazı ve bıçakla saldırıp cep telefonlarını gasp eden iki şüphelinin karıştığı, bir kişinin hayatını kaybettiği dehşet anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı - Resim: 1

Kayseri’de biber gazı kullanılarak, bıçaklı saldırı sonucu cep telefonu gasbedilen yabancı uyruklu S.M.’nin hayatını kaybettiği, N.M.’nin de yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı - Resim: 2

Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen yabancı uyruklu S.M. ve N.M.’ye biber gazı sıkıp, bıçakla saldıran E.T. (18) ile B.K. (18), cep telefonu gasbedip olay yerinden kaçtı.

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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı - Resim: 3

Yaşanan arbede sırasında S.M. ve N.M. bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı - Resim: 4

Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.M.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı - Resim: 5

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘Yağma’ ve ‘Kasten öldürme’ olayı ile ilgili kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı - Resim: 6

Düzenlenen operasyonda E.T. ve B.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı - Resim: 7
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Biber gazı sıkıp bıçakladılar: Kayseri’yi sarsan cinayetin görüntüleri çıktı - Resim: 8
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