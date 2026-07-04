Kaynak: İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bölge halkı tarafından "kırmızı altın" olarak nitelendirilen kırmızı mercimekte hasat dönemi resmen başladı.

Beyşehir'e bağlı Sadıkhacı Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde tarlalara inen üreticiler, yoğun bir mesai harcıyor. Hasat sürecinin başlamasıyla birlikte Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahaya çıktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personelin katıldığı saha ziyaretlerinde, üreticilerle bir araya gelinerek çalışmalar yerinde incelendi ve sezonun verimliliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kırmızı mercimek, bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık bir alanda yetiştiriliyor. Bu üretimin 10 bin dekarlık büyük bir bölümü ise tek başına Sadıkhacı Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bölgeye özgü bu değerli ürün için "Beyşehir Kırmızı Mercimeği" ismiyle coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğu ve tescil işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 2026 yılında kaydedilen yağış miktarlarının istenilen düzeyde olmasının rekolteyi olumlu etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılında yağışların iyi olmasıyla birlikte yüksek verim beklediğimiz mercimek hasadının tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz."