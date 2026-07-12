İstanbul’un göbeğinde uzay üssü yaptılar: Yer altında servet hasat ediyorlar

Beşkardeşler, başlangıçtaki zorlukları anlatırken, daha fikir aşamasındayken çok yakın dostlarının bile kendilerine "Deli misiniz?" dediğini belirtiyor. Türkiye gibi toprakları verimli olan tarım toplumlarında "ne ekersen çıkar" algısının hakim olduğunu söyleyen Beşkardeşler; teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak karbon ayak izini azaltan, 40-500 kilometre yol yapmadan tüketiciye ulaşan şehir içi tarım modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Yaklaşık beş yıl boyunca kendi öz sermayeleriyle Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren ekip, iki yıl önce çıktıkları yatırım turunda büyük bir değerleme üzerinden fon alarak projeyi bugünkü devasa boyutlarına taşıdı.