İBB Davası kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı.

ÇALIK AMELİYAT OLACAK

Çalık'ın daha önce kanser nedeniyle iki defa ameliyat olduğu, ve lenfoma kanserinin nüksetme ihtimalinin olduğu belirtilmişti.

Cezaevinde değerleri kötüleşen Çalık, yarın ameliyat olacak.

Ameliyat olacağı açıklanan Çalık'ın şah damarına yakın noktada kitle tespit edildi.

OPERASYON ÖNCESİ HASTANEYE GETİRİLDİ

Operasyon öncesi tetkiklerin yapılabilmesi için Mehmet Murat Çalık İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim Araştırma hastanesine getirildi.