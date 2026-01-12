Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
Köfteci Yusuf rotayı değiştirdi: Yeni sektörü şaşırttı

Köfteci Yusuf rotayı değiştirdi: Yeni sektörü şaşırttı

Yeme-içme sektöründe yakaladığı hızlı büyümeyle bilinen Köfteci Yusuf olarak tanınan Yusuf Akkaş, faaliyetlerini farklı bir alana taşımak için düğmeye bastı.

Köfteci Yusuf rotayı değiştirdi: Yeni sektörü şaşırttı

Restoran zinciri Köfteci Yusuf firmalarının sahibi Yusuf Akkaş, gıdadan elde ettiği sermayeyi farklı bir alana yatırmaya başladı.

Köfteci Yusuf rotayı değiştirdi: Yeni sektörü şaşırttı - Resim: 2

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 2024 yılında 6,5 MW kapasiteli bir rüzgar türbini ile enerji üretimine adım atan Köfteci Yusuf, yatırımlarını büyütme kararı aldı.

Köfteci Yusuf rotayı değiştirdi: Yeni sektörü şaşırttı - Resim: 3

Şirket, elde ettiği verimin ardından milyonlarca liralık yeni bir sermaye aktarımıyla bu alandaki varlığını artırmak istiyor.

Köfteci Yusuf rotayı değiştirdi: Yeni sektörü şaşırttı - Resim: 4

SAYI 8’E ÇIKTI
OSB Energy Türkiye tarafından Susurluk bölgesinde Köfteci Yusuf adına inşa edilen rüzgar enerji santrali sayısı 8’e yükseltildi.

Köfteci Yusuf rotayı değiştirdi: Yeni sektörü şaşırttı - Resim: 5

Bölgedeki santrallerden sağlanan elektrik gücü, Balıkesir 1 TM hattı üzerinden genel şebekeye iletiliyor.

Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, firmanın 8 santral için bugüne kadar 500 milyon TL’den fazla yatırım yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
