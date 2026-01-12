Restoran zinciri Köfteci Yusuf firmalarının sahibi Yusuf Akkaş, gıdadan elde ettiği sermayeyi farklı bir alana yatırmaya başladı.
Köfteci Yusuf rotayı değiştirdi: Yeni sektörü şaşırttı
Yeme-içme sektöründe yakaladığı hızlı büyümeyle bilinen Köfteci Yusuf olarak tanınan Yusuf Akkaş, faaliyetlerini farklı bir alana taşımak için düğmeye bastı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 2024 yılında 6,5 MW kapasiteli bir rüzgar türbini ile enerji üretimine adım atan Köfteci Yusuf, yatırımlarını büyütme kararı aldı.
Şirket, elde ettiği verimin ardından milyonlarca liralık yeni bir sermaye aktarımıyla bu alandaki varlığını artırmak istiyor.
SAYI 8’E ÇIKTI
OSB Energy Türkiye tarafından Susurluk bölgesinde Köfteci Yusuf adına inşa edilen rüzgar enerji santrali sayısı 8’e yükseltildi.
Bölgedeki santrallerden sağlanan elektrik gücü, Balıkesir 1 TM hattı üzerinden genel şebekeye iletiliyor.
Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, firmanın 8 santral için bugüne kadar 500 milyon TL’den fazla yatırım yaptığı tahmin ediliyor.