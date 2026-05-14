ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen kritik zirve sonrası Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Açıklama, görüşmenin ana ekseninin İran olduğunu gösterdi.

Beyaz Saray açıklamada iki liderin Hürmüz Boğazı’nın açık kalması gerektiğini konusunda anlaştığını belirtti. Yetkili, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Beyaz Saray yetkilisi, Çin'in Hürmüz Boğazı’nın militarizasyonuna ve kullanımı için herhangi bir ücret alınmasına karşı olduğunu açıkça belirttiğini ve gelecekte Çin'in boğaza olan bağımlılığını azaltmak için daha fazla Amerikan petrolü satın alma konusunda ilgi duyduğunu ifade ettiğini söyledi.

Yetkili, Xi'nin Çin'in çatışmayı sona erdirmeye yardımcı olma konusundaki rolünü genişletmeyi kabul edip etmediği konusunda özellikle bir şey söylemedi.

Açıklamaya göre görüşmede ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi yolları ele alınırken, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişiminin genişletilmesi ve Çin yatırımlarının artırılması da masaya yatırıldı.

Beyaz Saray yetkilisi, liderlerin ayrıca ABD'ye fentanil öncül maddelerinin akışının durdurulmasında kaydedilen ilerlemenin üzerine inşa edilmesi ve Çin'in Amerikan tarım ürünleri alımlarının artırılması ihtiyacını vurguladığını belirtti.