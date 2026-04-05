ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı devam ediyor. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamalarda savaşı kazanan taraf olduklarını iddia ederken İran’a anlaşma yapmaları için tehdit dolu mesajlar gönderiyor. Trump, İran’ın anlaşma yapmaması durumunda ülkenin enerji altyapısını vuracaklarını söyledi.

ABD yönetimi savaş devam ederken çok çarpıcı bir karar aldı. Buna göre Beyaz Saray, savaşla ilgili uydu görüntülerinin paylaşılmasını yasakladı.

Kaliforniya merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs, ABD hükümetinin talebiyle İran ve Orta Doğu'daki çatışma bölgelerine ait görselleri süresiz olarak paylaşmayacağını duyurdu.

Planet Labs, geçen ay uygulanmaya başlanan 14 günlük gecikme politikasını genişleterek bölgeye ait uydu görüntülerini güncellemeyi askıya alıyor. Şirket, bu kısıtlama kararının “ABD ve müttefiklerine karşı savaşta kullanılmaması” için alındığını belirtirken kararın savaş sona erene kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Uydu teknolojilerinin hedef belirleme, istihbarat, silah yönlendirme ve füze takibi gibi askeri amaçlar için kritik önem taşıdığı, aynı zamanda gazeteciler ve akademisyenler tarafından da kullanıldığı bilinirken bazı uzmanlar, İran’ın ticari uydu görüntülerine ABD'nin rakipleri üzerinden erişebileceğine dikkat çekiyor.

Planet Labs, güvenlik riski oluşturmadığı değerlendirilen görseller için "yönetilen dağıtım sistemine" geçeceğini ve görüntülerin yalnızca acil, kritik görevler veya kamu yararı durumlarında vaka bazında paylaşılabileceğini açıkladı.