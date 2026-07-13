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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği tarafından tescillenen Taşköprü sarımsağı, hasadın ardından yaklaşık 15 gün boyunca tarlada kurumaya bırakılıyor. Bu süreçte hırsızlık riskine karşı çiftçiler gece boyunca tarlalarda beklemek zorunda kalıyor.

Çetmi köyünde üreticilik yapan İrfan Ünvar, “Bir yıl boyunca emek veriyoruz. Masrafımız çok yüksek. Mecburen hırsızlara karşı sabaha kadar nöbet tutuyoruz” dedi.

MALİYETİ YÜKSEK, FİYAT BEKLENTİSİ BÜYÜK

Üreticiler, sarımsağın ilaçlama, sulama ve işçilik maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Buna rağmen mevcut fiyatların düşük olduğunu belirten çiftçiler, ürün kuruduktan sonra tüccarların alım yapmasıyla birlikte fiyatların yükselmesini bekliyor.

“SABAHA KADAR UYUMADAN BEKLİYORUZ”

Üretici Necip Garparslan da sarımsakları korumak için geceyi tarlada geçirdiklerini belirterek, “Arkadaşlarla bir araya gelip sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Gündüz çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HASAT SONRASI ZORLU SÜREÇ

10 Temmuz itibarıyla başlayan hasat yoğun şekilde devam ederken, kurutma sürecinin ardından sarımsaklar boylarına göre ayrılarak satışa hazırlanıyor. Üreticiler, daha geniş bir pazar ve taban fiyat uygulaması talep ediyor.

Aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Taşköprü sarımsağı, binlerce kişinin geçim kaynağı olmayı sürdürürken, çiftçiler “beyaz altın”ın gerçek değerini bulmasını bekliyor.