Kaynak: İHA

İki belediyenin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, Beyağaç ilçesinde faaliyet gösteren 374 yetiştiriciye toplam 1731 çuval yem desteği sağlandı.

Dağıtım töreninin ardından açıklamalarda bulunan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, üreten ve emek veren her bir hemşehrisinin yanında durmaktan gurur duyduklarını belirtti. Kırsal bölgelerin güçlenmesi için dayanışmanın önemine dikkat çeken Pütün, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bu iş birliğinin ilçedeki hayvancılık faaliyetlerine büyük bir bereket katacağını ifade etti.

Başkan Sezayi Pütün, yerel üreticilere sağlanan bu lojistik ve ekonomik katkıdan dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ilçesi ve tüm üreticiler adına gönülden teşekkürlerini iletti. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek Beyağaç’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini büyüteceklerini vurgulayan Pütün, kırsal kalkınma hamlelerinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğinin mesajını verdi.