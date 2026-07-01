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Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızının koruma altına alınmasıyla uzun süre sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Deniz Akkaya gözaltına alındı.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak yardım istediği aktarılan Akkaya'nın, yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye gelerek arkadaşının evine yerleştiği iddia edildi.

Yerleştiği günden bugüne evde sürekli huzursuzluk çıkardığı öne sürülen Deniz Akkaya'nın, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

Arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başladığı öne sürülen ünlü mankenin, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırdığı ve evi birbirine kattığı öne sürüldü. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrasında, Kürşat A.'nın durumu emniyet güçlerine bildirdiği aktarıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin, Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı ifade edildi.