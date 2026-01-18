Neredeyse hemen her gün gelen zamlar sebebiyle geçinemeyen emekliler isyanda. Komisyonda onaylanan 20 bin liralık en düşük emekli maaşı, muhalefet partilerinin ve sendikaların da tepkisini çekiyor. Huzurevi sayısının yetersizliği ve rehabilitasyon merkezlerinin neredeyse hiç olmaması da en büyük yapısal problemlerin başında.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Sırtınızı BES’e dayayıp yüksek ücretler, düşük performansla yolunuza devam edemezsiniz" diyerek vatandaşları teşvik ettiği Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nde devlet desteğinin 30’dan 20’ye düşürülmesine isyanlar sürerken, sağlık sigortasına benzer bir “yaşlılık sigortası” modelinin devreye gireceği haberi dikkat çekti. Emekliliğinde rahat etmek istediği için BES'e güvenen ve düşürülen devlet desteği ile hayalleri suya düşen vatandaşlardan bu kez “yaşlılık sigortası” modeli ile 'prim' talep edilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik,18-65 yaş arası prim ödeyenlerin bakıma ihtiyaç duyduğunda sistemden yararlanacağını söyledi.

'YAŞLILIK TSUNAMİSİNİN ALTINDAN DEVLET TEK BAŞINA KALKAMAZ'

Çelik, yaklaşan “yaşlılık tsunamisinin” altından devletin tek başına kalkmasını beklemenin mantıklı olmadığını söyledi. Çelik, Genel Sağlık Sigortası gibi “yaşlılık sigortası”nın da gündemde olduğuna dikkat çekti. 12. Kalkınma Planı’nda ve Cumhurbaşkanlığının 2026 projeksiyonunda yer alan bu düzenleme üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Çelik, tıpkı sağlık sigortası primi gibi ‘yaşlılık primi’ ödeneceğini dile getirdi. Çelik "Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda hak iddia edebilin” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Çelik, yaşlılık sigostasıyla ilgili yasal düzenlemeler için önümüzde yıllı işaret etti.

Planlanan modele göre, 18-65 yaş arasında prim ödenecek, bu süreçte bakıma ihtiyaç duyulduğu anda sigorta devreye girecek. Çelik, "yaşlılık sigortası" ile ilgili "Genel sağlık sigortasıyla uyumlu bir model” ifadelerini kullandı.