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Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için harekete geçtiği iddia edildi.

A Bola'nın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Yunan golcüyü kadrosuna katmak için ciddi bir bütçe ayırdı. Haberde, Beşiktaş'ın bu transfer için 35 milyon Euro seviyesinde bir maliyeti göze aldığı belirtildi.

GOLCÜ ARAYIŞINDA YENİ HEDEF



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta santrfor bölgesi öncelikli bölgeler arasında yer alıyor. Yönetimin, Avrupa'da dikkat çeken performansıyla öne çıkan Pavlidis'i listenin üst sıralarına yazdığı ifade edildi.

BENFİCA'NIN TAVRI MERAK EDİLİYOR



Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Yunan futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, transfer iddiası hem Türkiye'de hem de Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı.