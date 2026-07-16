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Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Leandro Trossard hamlesiyle dikkat çeken siyah-beyazlılar, şimdi de forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth’u gündemine aldı.

FORVETTE ROTA DEĞİŞTİ

Daha önce Dusan Vlahovic için girişimlerde bulunan Beşiktaş, istediği sonucu alamayınca alternatif isimlere yöneldi. Romelu Lukaku seçeneği ise geçmiş sakatlıkları nedeniyle rafa kaldırıldı.

BAŞKAN ADALI DEVREDE

Transfer sürecinde en kritik adım Başkan Serdal Adalı’dan geldi. Adalı’nın, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile doğrudan görüşerek Sörloth transferi için temas kurduğu öğrenildi.

GEÇMİŞTEN GELEN İLGİ

Beşiktaş, Norveçli golcüyü geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Alexander Sörloth’un Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE’Yİ TANIYOR

Sörloth, daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de gol krallığı yaşamış ve Türkiye’de önemli bir iz bırakmıştı.

Beşiktaş’ın bu transferde nasıl bir yol izleyeceği ve Atletico Madrid’in tavrı, sürecin seyrini belirleyecek.