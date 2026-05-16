Şampiyonluk yarışından erken havlu atan Beşiktaş'ta sezonun tek hedefi olarak gösterilen Türkiye Kupası'nda yarı finalde gelen Konyaspor mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın ve ekibine yönelik tepkiler artmış ve peşi sıra yaşanan puan kayıplarıyla birlikte de siyah beyazlı camiada istifa sesleri ciddi oranda yükselmişti.

SERGEN YALÇIN KARAR ALINMASI HALİNDE BIRAKMAYA HAZIR

Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda gerek görülmesi halinde ayrılabileceğini, göreve devam etme gibi bir ısrarı olmadığını ve henüz yönetimle gelecek sezon için görüşme yapmadığını vurgulamıştı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın geleceğini karara bağlamak üzere olağanüstü toplantı düzenledi.

AYRILIK KARARI MUHTEMEL

Bu toplantı sonucunda Sergen Yalçın ile yola devam edip edilmeyeceği belli olacak. Ancak kamuoyunun genel beklentisi toplantıda ayrılık kararının çıkması yönünde.