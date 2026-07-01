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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, ABD'li basketbolcu Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Siyah-beyazlı kulüp, Mathews'a Beşiktaş forması altında verdiği emek ve katkılar için teşekkür ederek, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.