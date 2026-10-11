Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğiyle ilçede yaşayan çocuklar ve ailelerine yönelik özel bir gezi programı düzenledi.

Gezi, Tüpraş Stadyumu turuyla start aldı. Çocuklar, Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı sahayı, tribünleri ve stadyumun farklı bölümlerini yakından görme fırsatı buldu. İlk kez stadyumu ziyaret eden minikler, yeşil sahaya adım atmanın heyecanını doyasıya yaşadı. Tribünlerde fotoğraf çektiren çocuklar, stadyumun ihtişamını keşfederken büyük keyif aldı. Aileler de bu özel deneyime ortak olarak çocuklarıyla birlikte anılar biriktirdi.

Stadyum turunun ardından sıra Beşiktaş JK Müzesi’ne geldi. Çocuklar, kulübün 1903 yılındaki kuruluşundan günümüze uzanan tarihi, önemli başarıları ve Türk sporuna katkıları hakkında bilgi edindi. Tarihi objeler, bilgilendirme panoları ve dijital uygulamalar aracılığıyla Beşiktaş’ın geçmişine yolculuk yapan minikler, hem eğlendi hem de öğrendi. İnteraktif alanlarda vakit geçiren çocuklar, kulübün efsane isimlerini ve unutulmaz maç anlarını yakından tanıma şansı yakaladı.

Türkiye’nin en büyük spor müzesi olma özelliğini taşıyan Beşiktaş JK Müzesi, yalnızca bir futbol kulübünün tarihini değil, Türk sporunun gelişim sürecini de ziyaretçilere aktarıyor.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1903 yılında kurulan ve Türk spor tarihinin en köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Tüpraş Stadyumu ise modern mimarisi ve seyirci kapasitesiyle Avrupa standartlarında bir tesis olarak öne çıkıyor. Beşiktaş Belediyesi’nin kulüple hayata geçirdiği bu tür etkinlikler, ilçede yaşayan çocukların spor kültürüyle erken yaşta tanışmasını sağlıyor. Program, çocukların fiziksel aktiviteye olan ilgisini artırmanın yanı sıra takım aidiyeti ve tarih bilinci kazandırmayı da hedefliyor. Belediye yetkilileri, benzer gezi ve etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Organizasyonun son bölümünde Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticileri çocuklarla bir araya geldi. Kulüp yöneticileri tarafından geziye katılan tüm çocuklara kulübün simgesi olan siyah-beyaz renkli Beşiktaş rozeti takdim edildi.