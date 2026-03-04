Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası Final maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 2 maç men ve 680 bin Euro para cezası aldı.

TBF'DEN CEZA AÇIKLAMASI

TBF'den yapılan açıklamada finalin hakemine yönelik itirazlarda bulunan Alimpijevic'in, "Kişilik haklarına saldırısı" ve "Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" ile yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 680 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ayrıca söz konusu karşılaşmadaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 210'ar bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.