Beşiktaş'ın transferi konusunda anlaşma sağladığı Genk'in 24 yaşındaki Güney Koreli forvet oyuncusu Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

HYEON-GYU OH'UN İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

A Spor'un haberine göre, Hyeon-gyu Oh, 4 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul'a olacak.

BEŞİKTAŞ GENK'E 15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDEYECEK

Beşiktaş'ın Genk'e transferi için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği Hyeon-gyu Oh bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.