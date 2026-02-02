Beşiktaş, Chelsea forması giyen Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen transferinde henüz istediği mesafeyi katetemedi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİF YAPTIĞI JORGENSEN'İN KİRALIK GİTMESİNE İZİN ÇIKMADI

Siyah beyazlı kulüple birlikte birçok takımın transfer listesine giren 23 yaşındaki file bekçisi için Chelsea'nin kararı belli oldu.

HT Spor'un haberine göre; ara transfer döneminde Beşiktaş dahil olmak üzere 7 takım Filip Jorgensen için teklif yaptı. Ancak Chelsea'nin Jorgensen'in kiralık olarak gitmesine izin vermediği belirtildi.

CHELSEA İLE 2031 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon toplamda 8 maçta görev alan Jorgensen'in Chelsea ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.