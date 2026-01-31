Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen, Chelsea'nin West Ham United ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

JORGENSEN BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Chelsea taraftarları sosyal medyada 23 yaşındaki kalecinin neden kadroda yer almadığını sorgularken transfer söylentileri yeniden alevlendi.

Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu’nun son haftalardaki performansı tribünlerin yoğun eleştirisine neden oldu. Teknik heyetin kaleci rotasyonunu güçlendirmek istediği ve transfer sürecini kısa süre içinde sonuçlandırmayı planladığı ifade ediliyor.

Jorgensen’in kadro dışında kalması, taraflar arasında olası bir görüşmenin işareti olarak yorumlanıyor. Transfer penceresinin daraldığı süreçte Beşiktaş yönetiminin somut adım atması bekleniyor.