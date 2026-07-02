Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Kassoum Ouattara bugün sağlık kontrollerinden geçti.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Ouattara; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." denildi.