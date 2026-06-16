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İngiltere Championship'i ikinci sırada tamamlayarak Premier Lig'e yükselen Ipswich Town'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Kieran McKenna'nın görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik adamını belirlemeye çalışan İngiliz ekibinin gündeminde Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in olduğu iddia edildi.

IPSWICH'İN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

İngiliz basınından BBC'de yer alan habere göre; Ipswich yönetimi, Portman Road'daki yeni dönemde takımın başına geçmesi için Solskjaer'i önemli adaylardan biri olarak görüyor.

Manchester United'ın eski teknik direktörü olan Norveçli çalıştırıcının ismi, Gary O'Neil ile birlikte öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.

MCKENNA'NIN AYRILIĞI SÜRPRİZ OLDU

Ipswich'i son dört sezonda üç kez üst lige taşıyan Kieran McKenna, geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

40 yaşındaki teknik adam, kariyerine ara vererek ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtmişti.

McKenna yönetimindeki Ipswich, geçtiğimiz sezon Championship'te ikinci olarak Premier Lig bileti almıştı.

MANCHESTER UNITED'DA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

Solskjaer ile McKenna'nın geçmişte Manchester United'da birlikte çalışmış olmaları da dikkat çekiyor.

McKenna, Solskjaer'in Old Trafford'daki teknik ekibinde görev almış ve Manchester United'ın 2020-21 sezonunda Premier Lig'i ikinci sırada tamamladığı dönemde Norveçli teknik adamla birlikte çalışmıştı.

BEŞİKTAŞ SONRA YENİ MACERA

Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon başında ayrılan Solskjaer'in yeniden teknik direktörlük yapmak istediği ve Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde yeni teknik direktör konusunda kararını vermesi bekleniyor.