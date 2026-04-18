Beşiktaş, Süper Lig’in 30'uncu haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Samsun’a geldi.
TARAFTARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ
Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Çarşamba Havalimanı’na iniş yaptı. Takımın gelişini bekleyen taraftarlar, havalimanında yoğun ilgi gösterdi.
Güvenlik şeridinin arkasında bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlar ve çiçeklerle futbolcuları karşıladı.
Bazı taraftarlar oyunculara forma imzalatırken yaşanan coşku dikkat çekti.
TAKIM KAMPA GİRDİ
Karşılama sonrası Beşiktaşlı futbolcular takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele hareket etti.
Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele yarın saat 20.00’de 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu ise şöyle: