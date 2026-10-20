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Kaynak: Spor Servisi

UEFA, temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor’un bu hafta Avrupa kupalarında oynayacağı kritik karşılaşmaların hakemlerini duyurdu.

BEŞİKTAŞ – CRYSTAL PALACE MAÇINDA DANNY MAKKELİE DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ı sahasında konuk edecek. 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Beşiktaş Park’ta başlayacak bu kritik mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek.

Makkelie’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot, AVAR görevinde ise Stan Teuben yer alacak.

TRABZONSPOR – HEARTS MÜCADELESİNE BELÇİKALI HAKEM

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 2. haftasında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts’ı ağırlayacak olan Trabzonspor’un maçında ise Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak karşılaşmada Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Bert Verbeke olarak açıklanırken, VAR masasında Jan Boterberg, AVAR’da ise Michiel Allaerts görev yapacak.