Kaynak: Spor Servisi

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasındaki dev derbide Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Galatasaray galibiyetinin ardından evinde Beşiktaş’ı da 2-0’lık net bir skorla kazandı.

Mücadelenin özellikle ilk yarısının seyir zevki açısından mükemmel geçtiğini belirten Ahmet Çakar, Beşiktaş’ın maça iyi bir başlangıç yaptığını ancak Trabzonspor’un rakip savunma arkasında bulduğu pozisyonlarla oyunu lehine çevirdiğini vurguladı. Bordo-mavililerin Aral ve Muçi önderliğinde iyi organize olduğunu ifade eden Çakar, Salah’ın gol pozisyonlarına girmese de tüm atakların hazırlık safhasında kilit rol oynadığına dikkat çekti.

Bordo-mavililerin Ozan Tufan’ın Nübel’den dönen topu tamamlamasıyla devreyi önde kapattığını belirten usta yorumcu, ilk yarının son dakikasında Murillo’nun direkten dönen şutunun gol olması halinde maçın seyrinin değişebileceğini aktardı.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZLAR ETKİSİZ KALDI

Siyah-beyazlı ekibin deplasman performansının Süper Lig'de oldukça zayıf kaldığını altını çizen Çakar, Beşiktaş'ın sahadaki eksikliklerini şu sözlerle özetledi:

Bu sezon deplasman karnesiyle sınıfta kalan Beşiktaş’ta sakatlığı veya eksikliği hissedilen Orkun’un yokluğu arandı. Siyah-beyazlılarda Vlahovic varlık gösteremezken, Trossard ve Cerny de beklentilerin çok altında kaldı. Siyah-beyazlı savunmanın önde yakalandığı anlarda yediği kontra ataklar, mağlubiyetin başlıca nedeni oldu.

"KUSURSUZA YAKIN BİR YÖNETİM"

Ahmet Çakar, Trabzonspor’un haklı bir galibiyet aldığını belirtirken müsabakanın hakemi Cihan Aydın’a özel bir parantez açtı: