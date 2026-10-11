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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Türk Telekom, Beşiktaş'ı 88-63 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-14, ilk yarıyı ise 51-27 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte skor 70-46'ya gelirken ev sahibi ekip mücadeleden 88-63 galip ayrıldı.

HARDING 21 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI

Türk Telekom'da Jerrick Harding 21 sayıyla maçın öne çıkan ismi oldu. Beşiktaş'ta ise David DeJulius 16 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak mücadeleyi tamamladı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı. Türk Telekom ise üçüncü karşılaşmasını da kazanmayı başardı.

Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray MCT Technic'i ağırlarken, Türk Telekom ise Bandırma Bordo ile karşılaşacak.