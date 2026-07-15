Akaryakıt giderleri yarı yarıya düşecek... Benzinin yerini alacak alternatif bulundu

Bloomberg 'ün haberine göre, binek otomobiller, küçük kamyonlar ve üç tekerlekli araçlar, benzin veya dizelden daha ucuz ve yenilenebilir bir yakıt olan, sığır gübresinden elde edilen metandan üretilen biyolojik sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile depolarını doldurmak için büyük benzin istasyonuna düzenli bir şekilde giriyor.