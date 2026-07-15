Petrolde dışa bağımlı olan Hindistan, milyarlarca dolarlık petrol faturasını yırtıp atmak için ezber bozan bir hamle yaptı.
Akaryakıt giderleri yarı yarıya düşecek... Benzinin yerini alacak alternatif bulundu
Akaryakıta peş peşe gelen zamlar sürerken, küresel enerji krizinin ardından benzin ve dizele alternatif olarak dikkat çeken bir yakıt türü sahneye çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'ın başlıca süt ürünleri üretim bölgelerinden birinde, Gujarat eyaletinde, Ahmedabad'ın üç saat kuzeyinde, bir benzin istasyonunda trafik erken saatlerde başlıyor.
Bloomberg 'ün haberine göre, binek otomobiller, küçük kamyonlar ve üç tekerlekli araçlar, benzin veya dizelden daha ucuz ve yenilenebilir bir yakıt olan, sığır gübresinden elde edilen metandan üretilen biyolojik sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile depolarını doldurmak için büyük benzin istasyonuna düzenli bir şekilde giriyor.
HİNDİSTAN PETROLDE DIŞA BAĞIMLI
Hindistan, tükettiği ham petrolün yaklaşık yüzde 80-85'ini ithal ediyor. Bu durum ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir cari açık baskısı yaratıyor.
Gübre tabanlı yerli biyogaz üretimi sayesinde dışa bağımlılığın azaltılması, milyarlarca dolarlık dövizin ülke içinde kalması hedefleniyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YERİNE ORGANİK DEVRİM
Ülke, batılı ülkeler gibi doğrudan pahalı elektrikli araç teknolojilerine yatırım yapmak yerine kendi yerel gerçeklerine uygun, tarım ve hayvancılık potansiyelini arkasına alan ve petrol bağımlılığını kökten sarsacak organik bir enerji devrimine imza atıyor.