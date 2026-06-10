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Siyah-beyazlı ekibin başındaki İtalyan teknik adamın, daha önce birlikte çalıştığı Bologna forması giyen Nicolo Cambiaghi'yi transfer listesinin üst sıralarına eklediği öğrenildi.

Hücum hattındaki verimliliği artırabilecek isimlerden biri olarak değerlendirilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için yönetime kapsamlı bir değerlendirme sunan Italiano'nun, transfer sürecinde tüm imkanların değerlendirilmesini talep ettiği belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş yönetimi de başarılı futbolcunun transferi için resmi teklif hazırlıklarına başladı.

Geride kalan sezonda Bologna adına 42 karşılaşmada görev yapan Cambiaghi, 4 gol kaydederken takımına 6 asistlik katkı verdi.