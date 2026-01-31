Süper Lig'de Beşiktaş, Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş taraftarları geçiken transferler nedeniyle yönetimden şikayetçi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta, taraftarlardan "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

Beşiktaş taraftarları, ligin ikinci devresinde oynanan 3 maçta da siyah-beyazlı yönetime tepkilerini sürdürdü.

Başkan Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, istifa çağrıları yerine "destek" vurgusu yapmış ve görevine devam edeceğini belirtmişti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Asllani ve Yasin Özcan’ın dışında da transfer yapılmasını bekliyor.

Diğer yandan taraftarlar Sergen Yalçın'a destek dolu tezahüratları yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, taraftarların destek tezahüratlarına teşekkür etti.