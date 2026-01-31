Teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş’ta öncelikli hedef forvet transferdi. Tammy Abraham'ı Aston Villa’ya gönderen Kara Kartal, yerini yıldız bir golcü ile doldurmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ’TAN LUKAKU SÜRPRİZİ

Kulis bilgilerine göre Sergen Yalçın, yönetimden forvet transferi istediğini söyledi. Bu doğrultuda Başkan Serdal Adalı’dan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, daha önce gündemine aldığı Romelu Lukaku için bir kez daha düğmeye bastı.

BU SEFER İMZA ATMAYACA ÇOK YAKIN

Sakatlıklardan dolayı uzun süredir forma şansı bulamayan 32 yaşındaki forvet için daha önce detaylı sağlık raporu istenmişti. Ancak Belçikalı’nın, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmaması nedeniyle transferde geri adım atılmasına karar verilmişti.

Beşiktaş'tan Lukaku bombası

Ancak forvet ihtiyacından dolayı Kara Kartal, tekrardan Lukaku’ya yöneldi. Kulübü Napoli, deneyimli golcüyü gönderme konusuna sıcak bakıyor. İtalyan ekibinin, Beşiktaş’a kolaylık da sağlaması bekleniyor. Ancak Belçikalı, henüz ikna edilebilmiş değil. Başkan Serdal Adalı’ının Lukaku transferini 2-3 güne bitirmesini bekliyor.