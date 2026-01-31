Borsa bir ayda yüzde 22,28 kazandırdı: İşte endeksin üstünde kazandıran hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaparak ocak ayında rekor seviyelere ulaştı. Yılın ilk ayında endeksin üzerinde performans gösteren hisseler de dikkat çekti.
Borsa İstanbul ocak ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü. BIST 100 endeksi yüzde 22,28 oranında yükseldi. Bazı hisseler ise endeksin üzerinde artış göstererek yatırımcılara kazandırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 2026 yılına başladığı ilk ayda yükselişlerle rekorlara ve zirvelere imza attı. Endeks Ocak 2026’da yüzde 22,88 oranında yükselirken, endeksin üzerinde değer kazanan hisseler dikkat çekti.
İşte değer kazanan hisseler…
Koç Holding (KCHOL) Ocak 2026’da yüzde 23,05 yükseldi.
Anadolu Sigorta (ANSGR) Ocak 2026’da yüzde 23,19 yükseldi.
Bim Mağazalar (BIMAS) Ocak 2026’da yüzde 23,77 yükseldi.
MLP Sağlık (MPARK) Ocak 2026’da yüzde 24,05 yükseldi.
Emlak Konut (EKGYO) Ocak 2026’da yüzde 24,76 yükseldi.
Ülker Bisküvi (ULKER) Ocak 2026’da yüzde 25,37 yükseldi.
Enka İnşaat (ENKAI) Ocak 2026’da yüzde 25,39 yükseldi.
Turkcell (TCELL) Ocak 2026’da yüzde 25,56 yükseldi.
Europower Enerji (EUPWR) Ocak 2026’da yüzde 26,52 yükseldi.
Batı Çimento (BTCIM) Ocak 2026’da yüzde 26,77 yükseldi.
Şok Marketler (SOKM) Ocak 2026’da yüzde 27,03 yükseldi.
Doğan Holding (DOHOL) Ocak 2026’da yüzde 28,18 yükseldi.
Tab Gıda (TABGD) Ocak 2026’da yüzde 28,41 yükseldi.
Sabancı Holding (SAHOL) Ocak 2026’da yüzde 29,97 yükseldi.
Aselsan (ASELS) Ocak 2026’da yüzde 30,88 yükseldi.
Tofaş Otomobil (TOASO) Ocak 2026’da yüzde 31,98 yükseldi.
Tüpraş (TUPRS) Ocak 2026’da yüzde 32,75 yükseldi.
Akbank (AKBNK) Ocak 2026’da yüzde 33,17 yükseldi.
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) Ocak 2026’da yüzde 33,24 yükseldi.
Astor Enerji (ASTOR) Ocak 2026’da yüzde 36,70 yükseldi.
TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) Ocak 2026’da yüzde 37,45 yükseldi.
Gübretaş (GUBRF) Ocak 2026’da yüzde 38,07 yükseldi.
Destek Finans Faktoring (DSTKF) Ocak 2026’da yüzde 44,14 yükseldi.
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) Ocak 2026’da yüzde 44,74 yükseldi.
Batı Söke Çimento (BSOKE) Ocak 2026’da yüzde 67,61 yükseldi.
Katılım Evim (KTLEV) Ocak 2026’da yüzde 78,17 yükseldi.
Kiler Holding (KLRHO) Ocak 2026’da yüzde 92,65 yükseldi.