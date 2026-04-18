Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma koşularıyla başlayan çalışma, 5’e 2 top kapma organizasyonuyla devam etti. İdman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş kafilesi, maç için Samsun’a hareket etti.
Siyah-beyazlı takımın Samsunspor karşılaşması kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu.