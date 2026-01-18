Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibi Torino’da kiralık oynayan Kristjan Asllani’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fırat Günayer'in haberine göre, Beşiktaş, Torino'da kiralık olarak forma giyen İnter'in orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi gündemine aldı.

Beşiktaş, devre arasında orta sahaya takviye yapmak istiyor. Salih Özcan'la bir türlü anlaşamayan Siyaz-beyazlı ekip, Kristjan Asllani transferini bitirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR DA GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Demir Ege'ye transfer teklifleri geldi; iki ismin de takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca orta saha bölgesinde oynayan Ndidi'ye de Valencia'nın ilgisi var.

SEZON KARNESİ

Bonservisi Inter'de olan fakat kiralık olarak Torino forması giyen Kristjan Asllani, bu sezon 16 resmi maça çıktı.

26 yaşındaki Arnavut orta saha, milli takımıyla da 38 maça çıktı.