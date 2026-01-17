Beşiktaş ara transfer döneminde öncelikli hedef olarak gördüğü Emmanuel Agbadou için mutlu sona yaklaştı.

FOOT MERCATO: 'BEŞİKAŞ WOLVES İLE ANLAŞMA SAĞLADI'

Fildişi Sahilli oyuncuyla daha önce sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Beşiktaş'ın şimdi de Premier Lig ekibi Wolves ile bonservis bedeli konusunda söz kestiği iddia edildi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; bir süredir devam eden pazarlıklar sonunda Beşiktaş ile Wolves Agbadou transferi için 11 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaştı.

Taraflar arasında son detayların görüşülmesinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklenildiği vurgulandı.

Transfermartk'a göre piyasa değeri 18 milyon Euro

İngiliz kulübüyle bu sezon 16 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoperin piyasa değeri Transfermarkt'ta 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.