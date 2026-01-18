Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Sebastian Szymanski'nin yeni adresinin Fransız kulübü Rennes olacağı iddia edildi.

L'Equipe: Fenerbahçe ile Rennes Szymanski transferinde anlaşmak üzere

Fransız basınından L'Equipe, bir süredir Polonyalı yıldız için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunan Rennes'in transferde mutlu sona ulaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Haberde Fenerbahçe ile Rennes'in 9,5 milyon Euro artı 1 milyon Euro bonus karşılığında transfer ücreti konusunda anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Szymanski'nin Fenerbahe performansı

Fenerbahçe'de iki buçuk sezondur forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 134 maçta 22 gol, 30 asistlik performans sergiledi.

Tedesco'nun planları arasında yer almıyor

Tedesco'nun planları arasında yer almayan Szymanski'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.