Esra Erol'un programında yaptığı çıkış, bazı kesimlerin tepkisini topladı. Programında çıkan tartışma sonrası bir şahsın "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine "Şeriat burada yok. Ortadoğu'da var" diyerek karşılık verdi.

Bu sözler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Esra Erol'a Hüdapar'dan tepki geldi. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Erol'un sözlerine tepki gösterip programın kapatılması çağrısı yaptı.

Demir sosyal medya hesabından: "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol’ u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Soruyoruz; Esra Erol’un programı ne zaman kapatılacak" ifadelerini kullandı

Erol, yandaşların da hedefinde

Esra Erol sadece Hüdapar'ın değil, iktidara yakın bazı isimlerin de hedefi haline geldi. Yazar Yusuf Kaplan Erol'un açıklamasına "Esra Erol haddini bil. Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaplan açıklamasında, "Ortadoğu’da şeriat yok. Şeriat, senin kafanın alamayacağı kadar yüce bir kavram" açıklamalarında bulundu.

ATV'ye de tepki gösterdi

Yaptığı açıklamalarla yetinmeyen Kaplan ATV'yi hedef alarak, "ATV, seni şiddetle protesto ediyorum! Kime, neye hizmet ediyorsun sen" ifadelerini kullandı.