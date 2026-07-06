Beşiktaş'ta yeni sezonun en merak edilen konularından biri ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Ersin Destanoğlu'ndan boşalan kaleyi kimin devralacağıydı.
Beşiktaş'a iki kaleci birden: Transfer gelişmeleri üst üste geldi
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlılar 1 numaralı hedefinde mutlu sona yaklaşırken yedek kaleci pozisyonu için de girişimlerine başladı.Furkan Çelik
BEŞİKTAŞ 1 NUMARALI TRANSFERİ BİTİRİYOR
Bu konuda bir süredir Bayern Münih'in 29 yaşındaki Alman kalecisi Alexander Nübel için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın bir numaralı hedefine ulaşmak üzere olduğu iddia edildi.
BAYERN MUNIH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
A Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, Nübel'den sonra Bayern Münih'le de anlaşmaya vardı.
NUBEL İMZAYA GELECEK
Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Nübel'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı ve Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacağı aktarıldı.
Son günlerde transferde gaza basan Beşiktaş camiasında bu gelişme heyecan yaratırken sürpriz bir iddia daha gündeme düştü.
DOĞAN ALEMDAR DA GÜNDEME GELDİ
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş Başakşehir'in geçtiğimiz yaz Rennes'den kadrosuna kattığı Doğan Alemdar'a da talip oldu.
BEŞİKTAŞ GİRİŞİMLERDE BULUNDU
Başakşehir'de geçtiğimiz sezon yalnızca 3 maçta forma giyebilen Doğan Alemdar için Beşiktaş'ın resmi girişimlerde bulunduğu belirtildi.
BAŞAKŞEHİR İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Siyah beyazlı yönetimin ilk teklifi yapmasıyla birlikte iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başladığı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ RİSK ALMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın aynı transfer döneminde iki kaleci birden kadrosuna katmak istemesi, son yıllarda sık sık tartışma konusu olan kaleci pozisyonunda yeni sezona herhangi bir risk almadan girmek istediğinin en güçlü göstergesi olarak yorumlanıyor.