Beşiktaş'a iki kaleci birden: Transfer gelişmeleri üst üste geldi

BEŞİKTAŞ 1 NUMARALI TRANSFERİ BİTİRİYOR

Bu konuda bir süredir Bayern Münih'in 29 yaşındaki Alman kalecisi Alexander Nübel için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın bir numaralı hedefine ulaşmak üzere olduğu iddia edildi.