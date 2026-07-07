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Kaynak: AA

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Instagram'da yer aldığı belirtilen çocuklara yönelik cinsel istismarı teşvik eden ücretli reklamlarla ilgili Meta'ya resmi tebligat gönderdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Bakanlık, Meta'dan söz konusu reklamların platformdan kaldırılmasını ve konuya ilişkin yedi gün içinde ayrıntılı bir açıklama sunmasını talep etti.

META'DAN "SIFIR TOLERANS" AÇIKLAMASI

BBC'ye konuşan Meta Sözcüsü, şirketin çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet içeriklerine karşı "sıfır tolerans" politikası uyguladığını belirtti. Sözcü, gelişmiş yapay zeka sistemleriyle ihlal niteliğindeki içeriklerin tespit edildiğini ve milyarlarca kullanıcı arasında suç teşkil eden faaliyetlerle mücadele edildiğini ifade etti.

Öte yandan BBC'nin yürüttüğü araştırmada, Instagram'da Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismarı teşvik ettiği belirtilen ücretli reklamların yayımlandığı ortaya konulmuştu.

Hindistan'da yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler uyarınca, Meta'nın talep edilen bilgileri paylaşmaması halinde şirket hakkında hukuki süreç başlatılabileceği belirtildi.