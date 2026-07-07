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Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi önemli bir ayrılık kapıda. Sarı-lacivertli ekibin başarılı şutörü Tarık Biberovic'in, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

DALLAS MAVERICKS İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 25 yaşındaki milli basketbolcu, Dallas Mavericks ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE 2 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Tarık Biberovic'in NBA'e transferiyle birlikte Fenerbahçe Beko'nun oyuncunun sözleşmesindeki çıkış maddesi nedeniyle yaklaşık 2 milyon dolar gelir elde edeceği belirtildi.

2017'DEN BERİ FENERBAHÇE'DEYDİ

Bosna Hersek ekibi OKK Spars'tan 2017 yılında henüz 16 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olan Tarık Biberovic, sarı-lacivertli formayla geçirdiği yıllarda kulübün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Başarılı şutör, şimdi ise kariyerini NBA'de sürdürmeye hazırlanıyor.