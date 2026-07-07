Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi önemli bir ayrılık kapıda. Sarı-lacivertli ekibin başarılı şutörü Tarık Biberovic'in, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

NBA'den Fenerbahçe'nin milli yıldızı Tarık Biberovic'e teklifNBA'den Fenerbahçe'nin milli yıldızı Tarık Biberovic'e teklifSpor

DALLAS MAVERICKS İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 25 yaşındaki milli basketbolcu, Dallas Mavericks ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçeli yıldız Tarık Biberovic NBA ekibiyle anlaştı - Resim : 2

FENERBAHÇE 2 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Tarık Biberovic'in NBA'e transferiyle birlikte Fenerbahçe Beko'nun oyuncunun sözleşmesindeki çıkış maddesi nedeniyle yaklaşık 2 milyon dolar gelir elde edeceği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldız Tarık Biberovic NBA ekibiyle anlaştı - Resim : 3

2017'DEN BERİ FENERBAHÇE'DEYDİ

Bosna Hersek ekibi OKK Spars'tan 2017 yılında henüz 16 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olan Tarık Biberovic, sarı-lacivertli formayla geçirdiği yıllarda kulübün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Başarılı şutör, şimdi ise kariyerini NBA'de sürdürmeye hazırlanıyor.