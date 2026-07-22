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Yeni sezonda EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta Matt Thomas ile yollar ayrıldı.

MATT THOMAS İLE YOLLAR AYRILDI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyun kurucunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Matt Thomas’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ MACERASI KISA SÜRDÜ

Kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos, Alba Berlin ve Granada formaları giyen tecrübeli oyuncu ocak ayında Beşiktaş'a katılmıştı.