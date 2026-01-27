2007 yapımı bir belgeselde sürüden ayrılıp tek başına yol tutan bir penguenin görüntüleri sosyal medyada yeniden viral oldu.

Saadet Partisi de X hesabından ‘Penguen’ akımına katıldı.

'BÖYLE GELMİŞ AMA BÖYLE GİTMEYECEK'

Video, 'Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek' diyenlerin adresine…' sözleriyle paylaştı.

ARIKAN DA PAYLAŞIMI ALINTILADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, paylaşılan videoyu alıntılayarak "Vazgeçmeden, omzumuzdaki sorumlulukları bilerek; Böyle gelmiş böyle gitmeyecek!" notunu düştü.

Penguen akımı nedir?

Sürüden ayrılan penguen videosu, Werner Herzog’un 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselinde yer alıyor.

Belgeselde bir penguen sürüsünden kopup kendi yolunu seçtiği görülüyor.