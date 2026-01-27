Danıştay Birinci Daire Başkanı İlyas Arlı’nın yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından başlayan seçimlerde üç tur tamamlandı. Son oylamada Mustafa Gökçek 39, Esat Toklu 45 oy aldı. Seçimin tamamlanması için bir adayın 57 oy alarak üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşması gerekiyor.

Seçim sürerken Esat Toklu’nun geçmişteki imzalı kararları ve hakkındaki başvurular yargı kulislerinde ile kamuoyunda tekrar tartışma konusu oldu.

TOGO İKİZ KULELERİ DAVASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Danıştay 1. Daire Başkanlığı adaylarından Esat Toklu, ilk kez Ankara’nın en tartışmalı imar projelerinden TOGO İkiz Kuleleri davasıyla gündeme gelmişti.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, projeye ait imar planı değişikliklerini iptal etmiş; ancak bu karar, 28 Ağustos 2018’de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin Toklu’nun imzasıyla verdiği yürütmenin durdurulması kararıyla askıya alınmıştı.

Adli tatil döneminde verilen bu karar o dönemde büyük tepki toplamıştı. Daha sonra Toklu’nun, projenin yüklenicisi Sucu Grup’un sahibi Sinan Sucu ile proje sahibi Sinan Aygün’le birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkınca tartışmalar şiddetlenmişti.

SEDAT PEKER İFŞA ETMİŞTİ

Sedat Peker, yayınladığı videolarda Toklu’nun ismini de dile getirmişti.

Peker, Toklu'nun bir dönem iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğu belirtilen Paramount Hotel’de ücretsiz konakladığı söylemişti.

CHP'Lİ BAŞARIR DA ESAT TOKLU’YA AİT PAYLAŞIM YAPMIŞTI

CHP’li Ali Mahir Başarır da o dönem Esat Toklu’ya ait bir video yayınlamış, TOGO kulelerini yapan firmanın sahibinin mahkemesinden önce, o kişinin doğum günü partisine katıldığına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı. Başarır, “Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?” sorusunu sormuştu.

KRİTİK SEÇİM YEREL YÖNETİMLERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Danıştay 1. Dairesi, belediyelerle ilgili soruşturmalar, imar dosyaları, görevden almalar ve yerel yönetimlere dair idari işlemler konusunda kritik kararlar veren daire olarak öne çıkıyor.

Bu yüzden başkanlığa seçilecek kişinin geçmiş kararları ve kamuoyundaki algısı yalnızca yargı değil, yerel yönetimler ve toplum tarafından da yakından takip ediliyor.



