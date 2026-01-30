Süper Lig ekibi Beşiktaş, bonservisi Inter’de bulunan ve Torino’da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’yi kadrosuna kattığını TFF’ye bildirdi. Siyah-beyazlı ekip, transferi resmen duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

“Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

ASLLANI’NİN KARİYERİ

Kariyerine Empoli’de başlayan 23 yaşındaki Kristjan Asllani, 2022 yılında Inter’e transfer oldu ve üç sezon boyunca Inter formasıyla 99 maça çıktı.

Ardından Torino’ya kiralanan Arnavut orta saha, bu sezon 13’ü ilk 11 olmak üzere toplam 16 maçta Torino formasını giydi; gol veya asist katkısı bulunmadı.