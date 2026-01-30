Beşiktaş'ın transferde anlaşamaya vardığı Kristjan Asllani sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı ekipten resmi açıklama geldi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Kristjan Asllani, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Asllani; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.