Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Kayserispor'u ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Bilal Toure, Abraham.

Kayserispor: Bilal Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Bénes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha

UDUOKHAI AYLAR SONRA SÜPER LİG MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de son maçına ekim ayında çıkan Felix Uduokhai, Keçiörengücü'ne karşı gösterdiği kupa performansı sonrası sarı kart cezalısı Djalo'nun yerine ilk 11'deki yerini korudu.

BEŞİKTAŞ'TA İLK ASİSTİNİ YAPAN TAYLAN BULUT KADRODA YOK

Geçen hafta kupada oynanan Keçiörengücü maçında Beşiktaş formasıyla ilk kez asist yapan Taylan Bulut Kayserispor'a karşı kadroda yer almadı.