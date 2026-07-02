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Yaz transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştiren Beşiktaş, Monaco'dan 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ 4 YILLIK İMZAYI DUYURDU

Siyah-Beyazlı kulüp, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."