Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa’yı konuk etti.

BEŞİKTAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI

Taraftarının desteğini arkasına alarak maça hızlı başlayan Beşiktaş henüz 10. dakikada Orkun Kökçü’nün ceza sahasına ortaladığı topu yaptığı estetik dokunuşla ağlara gönderen Hyeon-gyu Oh’un golüyle öne geçti.

ORKUN KÖKÇÜ ASİSTİNİ HARİKA BİR GOLLE SÜSLEDİ

İlk yarıda iki takım da net pozisyonlara girmekte zorlandı. İlk yarının son bölümünde tempo iyice düşerken sahneye uzatmalarda Murillo’nun ortasına harika bir tek vuruşla farkı ikiye çıkaran Orkun Kökçü çıktı.

KASIMPAŞA PENALTI GOLÜYLE UMUTLANDI

Beşiktaş bu golle iki farklı üstünlükle devreye girdi. İkinci yarının başında Kasımpaşa kazandığı penaltıyı Benedyczak’ın 57’inci dakikada gole çevirmesiyle geri döndüş için umutlandı.

KARŞILAŞMADA SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Son dakikalara kadar nefes kesen mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak Kasımpaşa karşısında son dönemdeki şansızlığını kırdı.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA'YI 5 MAÇ SONRA YENDİ

Son 5 maçtır yenemediği ve evinde üst üste iki kez kaybettiği Kasımpaşa'yı mağlup eden Siyah Beyazlılar bu sonuçla 52’ye yükseltti. Kasımpaşa ise küme hattının hemen üstünde 24 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Winck, Baldursson, Cafu, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

BEŞİKTAŞ 2-1 KASIMPAŞA ÖNEMLİ ANLAR

1' Batuhan Kolak'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Kasımpaşa maçı başladı.

CAFU'NUN ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI GİTTİ

9' Baldursson'un kafayla indirdiği topa ceza sahası dışında Cafu gelişine sert vurdu. Top direğin üstünden dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ HYEON-GYU OH İLE ÖNE GEÇTİ

11' Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahası içerisinde Hyeoun-gyu Oh'nun yaptığı dokunuşla top ağlarla buluştu. Beşiktaş maçta 1-0 öne geçti.

MURILLO'NUN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

14' Beşiktaş yine tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde Cerny'nin pasında dar açıdan kaleyi gören Murillo'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.

KASIMPAŞA'YA İKİ SARI KART BİRDEN

16' Kamil Ahmey Çörekçi'nin Hyeon-gyu Oh'a yaptığı mücadele sonrası hakem Batuhn Kolak sarı kartına başvurdu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu karara yaptığı sert itirazlar nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

BECAO HYEON-GYU OH'A GEÇİT VERMEDİ

24' Hyeon-gyu Oh çaprazdan topla buluşarak ceza sahası içerisine girmek isterken son anda Kasımpaşa savunmasından Becao kayarak yaptığı müdahaleyle topu taca göndererek tehlikeli pozisyonu önledi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUHTEŞEM GOL

45' Murillo'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada Orkun Kokçu topun gelişine nefis bir aşırtma vuruşla kaleci Gianniotis'i mağlup etti.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-0 KASIMPAŞA

KASIMPAŞA PENALTIDAN FARKI BİRE İNDİRDİ

57' Beşiktaş ceza sahasında Murillo'nun Arous'a müdahalesinin ardından hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Benedyczak penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı bire indirdi.

CENGİZ ÜNDER NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

79' Rashica'nın şutunda defanstan seken topu kale önünde tamamlamak isteyen Cengiz Ünder Gianniotis'i geçemedi.