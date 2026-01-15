Beşiktaş, sezonun ikinci devresine daha iyi bir kadroyla girmek istiyor; Kara kartallar, hücum hattı için 21 yaşındaki August Priske ismine yöneldi. Djurgarden forması giyen yetenekli golcüye başka takımlardan da talep var.

Yabancı basında geçen habere göre İngiltere Championship ekibi Birmingham City, August Priske'yi transfer etmek için şu an Beşiktaş ve Lille'in önünde avantajlı konumda.

August Priske, Djurgarden formasıyla attığı gollerle sezona damga vurmuştu. İddialara göre 21 yaşındaki futbolcunun ilk opsiyonu Beşiktaş değil.