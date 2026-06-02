Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin en büyük merak konularından biri kaleci pozisyonunun akıbeti olarak görülüyor.

ERSİN DESTANOĞLU BELİRSİZLİĞİ

Ersin Destanoğlu'nun özellikle geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans sonrası takımda kalma ihtimali artmıştı.

Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki kalecinin durumu hala belirsizliğini koruyor.

LA LIGA'DA KÜME DÜŞEN GIRONA'DAN TEKLİF ALDI

A Spor'un haberine göre; bu sezon La Liga'da küme düşen Girona, Ersin Destanoğlu'na resmi teklif yaptı. Geçtiğimiz sezon Livakovic'i kiralayan İspanyol kulübü kaleci arayışlarında rotayı yeni sezonda da Türkiye'ye çevirdi.

BEŞİKTAŞ VERECEĞİ KARARI BEKLİYOR

Manchester City'nin de aralarında yer aldığı City Football Group bünyesindeki kulübün teklifini değerlendiren Ersin Destanoğlu'nun vereceği karara göre Beşiktaş'ın harekete geçeceği kaydedildi.

Siyah beyazlı yönetimin, Ersin Destanoğlu Girona'yı geri çevirip kalmaya karar verirse önümüzdeki haftalarda sözleşme görüşmeleri için masaya oturmayı düşündüğü belirtiliyor.